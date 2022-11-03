شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة ولحج وتعز.. جحيم يلتهم تصعيد مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقت مليشيات الحوثي الإرهابية ضربات موجعة عقب تصعيدها العسكري على 3 جبهات رئيسية في محافظات لحج وتعز والحديدة، جنوبي وغربي اليمن.

ووجد مليشيات الحوثي الأربعاء، جحيما حقيقيا، التهم تصعيدهم العسكري في محور "كرش" شمالي لحج وجبهات شرق وغرب وشمال تعز و"التحيتا" جنوبي الحديدة، على يد المقاومة الجنوبية والجيش اليمني والقوات المشتركة، والتي منعت توغل المليشيات تحت الغطاء المدفعي.

وقالت القوات المشتركة في بيان، إنها وجهت ضربات مركزة على أهداف مليشيات الحوثي الإرهابية بعد رصد دقيق لتحركاتها ومحاولتها استحداث مواقع قرب خطوط التماس جنوب الحديدة.

وأضاف البيان أن مليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية للخطوط المتقدمة جنوبي مديرية التحتيا في ريف الحديدة الجنوبي، قبل أن يتم التعامل معها بحزم بعد رصدها بشكل مسبق.

وأكدت القوات المشتركة في بيانها تحقيق إصابات مباشرة في أهداف ثابتة ومواقع مستحدثة أجبرت مليشيات الحوثي على الفرار منها، مشيرة إلى أن تصعيد المليشيات الإرهابية في كافة قطاعات جبهات الساحل الغربي مرصود بدقة، ولن تحقق أدنى اختراق صوب المناطق المحررة.

من جهته، قال الجيش اليمني في بيان، إن قواته في محور تعز العسكري تصدت لعمليات هجومية شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية المحيطة بمدينة تعز.

وذكر البيان أن الجيش اليمني خاض معارك بمختلف أنواع السلاح الثقيل والمتوسط، ما كبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي جبهات كرش (جنوب)، قال المتحدث باسم القوات الجنوبية، المقدم محمد النقيب، في بيان، إن مدفعية القوات الجنوبية ردت بحسم على مصادر نيران مليشيات الحوثي الإرهابية بجبهة حمالة كرش الحدودية شمالي المحافظة.

المسؤول العسكري أكد تحقيق إصابات دقيقة في ثكنات ومواقع مليشيات الحوثي وتكبدها خسائر فادحة، مشيرا إلى أن المعارك التي تشارك فيها المدفعية الثقيلة ما زالت على أشدها.

وبحسب البيان فإن القوات الجنوبية تعاملت بدقة مع نيران المدفعية الحوثية لتدك عددًا من المواقع التي تتخذها المليشيات الانقلابية أوكارًا لاستهداف مواقع القوات والقرى السكنية القريبة.

وصعد الحوثيون هجماتهم منذ انهيار الهدنة الأممية في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تدور معارك طاحنة في الجبهات الجنوبية والغربية، وسط تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة بضربات لقوات المجلس الرئاسي.