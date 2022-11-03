شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "أكتوبر الدامي" في اليمن.. إرهاب الحوثي يُخلف 126 ضحية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت آلية التحقيق الوطنية في اليمن عن مقتل وإصابة 126 مدنيا بنيران حوثية خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، في 8 محافظات.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، في تقرير، أنها وثقت وحققت بـ 221 واقعة انتهاكًا خلال شهر أكتوبر الماضي لعام 2022، متعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وسجل التقرير من إجمالي الوقائع 75 واقعة استهداف مدنيين من قبل مليشيات الحوثي في محافظات مختلفة، خلفت 29 قتيلًا بينهم 5 نساء و9 أطفال و58 جريحًا بينهم 5 نساء و16 طفلا، خلال "أكتوبر الدامي".

كما رصدت آلية التحقيق الوطنية اليمنية سقوط 21 ضحية لانفجار ألغام وعبوات حوثية بينهم 3 قتلى من الرجال و18 جريحا بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء.

ووثق التقرير عدد 95 ضحية اعتقال تعسفي من قبل الحوثي في محافظات أمانة العاصمة وحجة وصعدة وتعز ولحج وذمار ومأرب، و51 واقعة تدمير ممتلكات عامة وخاصة إضافة إلى توثيق 7 وقائع تعذيب وعنف جنسي.

وأكدت اللجنة أن فرقها قامت بالنزول والتحقيق المباشر والفوري في وقائع قصف واستهداف المدنيين وانفجار الألغام الحوثية التي شهدتها محافظة تعز، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، والنزول إلى مناطق كرش والشريجة بمحافظة لحج.

كما استمعت إلى عدد من الضحايا في مناطق مريس وقعطبة بمحافظة الضالع ومناطق الدريهمي والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة، وفقا للتقرير.

واللجنة الوطنية هي آلية يمنية مدعومة أمميا وعربيا وتتولى الرصد والتحقيق في الجرائم على أراضي اليمن من قبل جميع الأطراف وأنشأت بقرار جمهوري 2015.

كما تعد هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان في اليمن بعد إطاحة كتلة الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان بمهمة فريق الخبراء البارزين الدوليين بشأن اليمن العام الماضي.

ولا يزال المدنيون اليمنيون وحدهم من يدفعون ثمن تصعيد مليشيات الحوثي والتي واصلت نيرانها حصد المزيد من الأرواح ودفع الأبرياء للنزوح وترك منازلهم.

وأزهقت الهجمات العمدية والانتقامية والألغام للحوثيين خلال 72 ساعة فقط دماء 16 مدنيا بينهم 10 أطفال في عدة محافظات، وفقا لمصادر رسمية وأممية.