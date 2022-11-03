ضبط المشتبه في الابتزاز.. شرطة تعز تصدر توضيحًا بشأن الناشطة "سارة علوان"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة تعز، مساء الأربعاء، تمكنها من ضبط المشتبه به في قضية ابتزاز الناشطة سارة علوان؛ بعد محاولتها الانتحار، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت شرطة تعز، إنه وحسب المعلومات الأولية فقد تلقت الأجهزة الأمنية مساء اليوم الأربعاء، بلاغًا عن إقدام الناشطة سارة علوان على الانتحار، عبر إطلاق النار على صدرها من سلاح نوع "مسدس" في استراحة فندق تاج شمسان.

وأكد بيان شرطة تعز، أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة عصيفرة تمكنت عقب تلقيها البلاغ من ضبط المشتبه به في قضية ابتزازها؛ بناء على الأوليات المتوفرة لدى الجهات المختصة.

وأوضح مصدر أمني، أن القضية كانت منظورة في إدارة البحث الجنائي من تاريخ ١٢ مايو ٢٠٢٢، بتعرض المذكورة "سارة علوان" لابتزاز من قبل أرقام مجهولة محلية، وأخرى دولية بدءا من تاريخ ٥ فبراير ٢٠٢٢م.

وحسب المصدر الأمني، فقد باشر المختصون إجراءات التحري والمتابعة وجمع الأدلة حتى تم التمكن من تحديد هوية المبتز.

وأوضح المصدر، أنه عقب تحديد هوية المبتز، طلب والد "سارة" إيقاف الإجراءات في تاريخ ٢٩ اغسطس ٢٠٢٢، بمبرر وجود مساعي صلح باعتبار أن "المبتز" من جيران منزل أسرة الضحية.

وأهابت شرطة تعز بالناشطين التحري قبل تداول أي معلومات، واستقاءها من مصادرها الرسمية؛ لتجنب انتشار أي إشاعات أو تداول معلومات غير صحيحة.

ونقلت شرطة تعز عن مصادر طبية قولها، إن حالة الناشطة "سارة علوان" مستقرة وهي تخضع للرقابة والرعاية الطبية في إحدى مستشفيات المدينة.

وأكدت أن الأجهزة ستواصل إجراءتها لاستكمال ملف القضية، وإحالتها إلى جهة الإختصاص.