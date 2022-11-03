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مقتل طفل وإصابة شقيقته بقذيفة هاون "مجهولة المصدر" غربي عدن

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المنامة - ياسر ابراهيم - مقتل طفل وإصابة شقيقته بقذيفة هاون "مجهولة المصدر" غربي عدن

عدن: يمن شباب نت ـ خاص

الاربعاء, 02 نوفمبر, 2022 - 01:02 مساءً

[ قذيفة هاون/ تعبيرية ]

أفادت مصادر طبية، بمقتل طفل وإصابة شقيقته بجراج بليغة، جراء تعرض منزلهما لقصف بقذيفة هاون "مجهولة المصدر"، في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).
 
وأضافت المصادر لـ "يمن شباب نت"، أن الطفل (سالم امطبال ـ 10 سنوات) قتل وأصيبت شقيته "رضا"، بقصف طال مسكنهم، مساء أمس، في قرية "قلوعة" ببئر أحمد التابعة لمديرية البريقة غربي عدن.
 
وأوضحت أن الطفل توفي على الفور، فيما نقلت الطفلة إلى قسم العناية المركزة في مستشفى أطباء بلا حدود بمدينة عدن، وقد جرى بتر الأطراف السفلية لها فيما لا تزال حالتها الصحية حرجة وبحاجة لعناية طبية مشددة.
 
والضحايا من أسرة يعملون في رعي الأغنام ويسكنون في منطقة قلوعة بئر أحمد الساحلية، التي تسعى مليشيا الانتقالي طردهم منها.
 
ولم تصدر السلطات أي توضيح حول الواقعة، في الوقت الذي ترجح مصادر محلية أن يكون مصدر القذيفة معسكر صلاح الدين القريب من موقع الحادثة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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