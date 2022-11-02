رئيس الوزراء: استهداف مليشيات الحوثي للقطاع النفطي والملاحة "تصعيد خطير"

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الأربعاء، أن استهداف مليشيا الحوثي للقطاع النفطي وللملاحة الدولية، تصعيد خطير يستهدف الشعب اليمني بشكل كامل.



جاء ذلك خلال اجتماع مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن عبر الاتصال المرئي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، في ضوء التصعيد العسكري الخطير لمليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها للمصالح الحيوية وتهديداتها المستمرة للملاحة الدولية.



كما تطرق الى المواقف الأوروبية الرافضة للتصعيد الحوثي، وتنسيق المواقف لما يمكن اتخاذه تجاه التعنت المستمر من قبل المليشيا في رفض كل الدعوات الأممية والدولية لتجديد الهدنة الإنسانية، وللحل السياسي.



وقال عبدالملك، إن "استهداف مليشيا الحوثي للقطاع النفطي وللملاحة الدولية، تصعيد خطير ولا يستهدف فقط الحكومة وانما الشعب اليمني بشكل كامل، وتداعياته كبيرة علي الجانب الاقتصادي والإنساني وعلى الأمن الغذائي للبلد باستهداف الموانئ".



ولفت إلى أن الدولة بكل مستوياتها موحدة في رفض هذا الابتزاز الحوثي، وستتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بحماية مقدرات الشعب اليمني.



وأوضح أن التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب اليمني واستهدافها الخطير لمصادر الطاقة، مؤشر على أنها ومن ورائها النظام الإيراني غير جادة في السلام ولم يكن يوما خيارا لها.

وأوضح أن تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" بقرار من مجلس الدفاع الوطني، هو نتيجة لممارساتها الإرهابية الواضحة، بما في ذلك استهداف الحكومة في مطار عدن الدولي بداية العام الماضي ٢٠٢١، واعتداءاتها على القطاع النفطي والملاحة الدولية في اليمن ودول الجوار، ونشرها للألغام واعتداءاتها الجسيمة علي المواطنين.



وجدد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على عدم تضرر القطاع التجاري والإنساني جراء التصنيف، وستعمل على وضع اليات كفيلة بذلك.



بدورهم جددت بعثة ودول الاتحاد الأوروبي، على ما ورد في بياناتهم من إدانات لجماعة الحوثي فيما يتعلق باستهداف القطاع النفطي والملاحة الدولية، مؤكدين دعمهم للحكومة اليمنية.



كما اشادوا بجهود الحكومة في الجانب الاقتصادي والإنساني، والإصلاحات العامة والتي انعكست في تقييم المؤسسات الدولية بتحقيق نمو إيجابي، معربين عن أملهم في استئناف المسار السياسي وتجديد الهدنة.

