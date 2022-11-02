تعز.. لقاء موسع للصحفيين يطالب بإيقاف الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم فرع نقابة الصحفيين اليمنيين بمحافظة تعز، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعاً للصحفيين بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.



وتضمن اللقاء استعراض ثلاثة أوراق عمل قدمها عدد من الصحفيين والباحثين، بالإضافة إلى استعراض فلاشين توثيقيين للصحفيين اليمنيين الذين سقطوا ضحايا الصراع المستمر في البلاد منذ أواخر 2014.



ورصدت الورقة الأولى، والتي قدمها الصحفي بلال المريري، واقع الصحافة في اليمن والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين طوال فترة الحرب.



وتضمنت الورقة الثانية، التي قدمها الصحفي والباحث أحمد شوقي أحمد، شرحًا للحقوق الاقتصادية والمهنية للصحفيين اليمنيين وواقع ما يتعرضون له من انتهاكات مهنية في جانب الأجور وعقود العمل والحرمان من التوظيف لأسباب سياسية.



أما الورقة الثالثة، التي قدمها الصحفي صامد السامعي، فركزت على حجب وسائل الإعلام اليمنية ودوافع الحوثيين من هذه الخطوة، مؤكدًا على أهمية تضمين بند فك الحجب عن المواقع الصحفية وانهاء الحظر والتوقيف على وسائل الإعلام اليمنية ضمن ملفات السلام.



وناقش المشاركون في اللقاء مسودة ميثاق الشرف الصحفي، مؤكدين على أهمية تطويره وعقد ورش عمل لمناقشته.



وأوصى المشاركون في بإعادة افتتاح مقر فرع نقابة الصحفيين في المحافظة وعودة نشاطها، وإلزام كافة وسائل الإعلام بمعالجة أوضاع الزملاء الصحفيين العاملين لديها من خلال توقيع عقود عمل وضمان حقوقهم المادية والفكرية.



وطالب المشاركون الحكومة الشرعية والمبعوث الأممي بالضغط على جماعة الحوثي لفك الحجب عن المواقع الصحفية والعمل على تضمين هذا البند في ملف مفاوضات السلام.



وشددوا على مطالبتهم المتكررة لجميع الأطراف اليمنية بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين في السجون وإلزام الحوثيين خاصة بإلغاء احكام الإعدام ضد الصحفيين وإطلاق سراحهم.



كما طالبوا الحكومة اليمنية بسرعة العمل على إعادة إصدار صحيفة الجمهورية وموقعها الالكتروني وإعادة تشغيل إذاعة تعز وجبر ضرر الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة المتضررة من الحرب ومساعدتها على استعادة نشاطها.



ودعا المشاركون نقابة الصحفيين إلى العمل على إلزام الشركات الإعلامية الخارجية العاملة باليمن بعدم استغلال أوضاع الصحفيين وانتهاك حقوقهم المادية والفكرية، بالإضافة إلى سرعة البت في مسألة الانتساب لعضوية النقابة والعمل على تبني حملة مناصرة للمطالبة بتوقيع اتفاقية دولية لحماية وتعزيز سلامة الصحفيين.

