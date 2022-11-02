بدون خجل .. المشهد الاقوي في السينما المصرية.. أجمل نظرة من ليلى علوي لهشام عبدالحميد من فيلم غرام الأفاعي.. اتفرج

كتب ياسمين التهامي في الاربعاء 02 نوفمبر 2022 04:37 مساءً - مهجة طالبة ناجحة بكلية الصيدلة، وتنتمي إلى أسرة على قدر كبير من الثراء، ووجدي زميل لها بكلية الصيدلة يتقدم لوالدها ليتزوجها، لكنه يرفض بسبب فقره الاجتماعي

لكنه لا يستسلم للرفض ويمضي إلى إختراعاته واكتشافاته في عالم الدواء، وقد أوصلته إلى اكتشاف نوع من الدواء يسم الإنسان ويجهز عليه دون أن يترك أي أثر،

تتزوج مهجة رجل الأعمال المليونير يسري، ويفكر وجدي في استعادة حبيبته، وعندما يعرف الزوج بخيانة زوجته له يثور ويصر على عدم طلاقها فيبدا وجدي يفكر في كيفية التخلص من الزوج عن طريق دس السم الذي توصل إليه في الشاي ليشربه ويتخلص منه ويفوز هو بها، وتنجح خطته بعد أن نفذتها مهجة، يموت المليونير يسري، ويتزوج وجدي من مهجة

رغم معارضة والديها، وبعد الزواج يتمرد وجدي على مهجة ويبدأ في ابتزازها للاستيلاء على أموالها، مما جعلها تضيق بالحياة معه، فتدس له السم في طعامه، وهو في نفس الوقت يدس لها السم في عصير البرتقال أيضًا حتى يتخلص من حياتها، ويعرف كل منهما مما فعل الآخر، ويموتان معا في المستشفى.