إب.. قيادات وعناصر حوثية تواصل احتلال المعهد التقني في بعدان

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل قيادات وعناصر أمنية من مليشيا الحوثي، احتلال مقر المعهد التقني والصناعي بمديرية بعدان شرقي محافظة إب (وسط اليمن)، متسببة باستمرار عرقلة العملية التعليمية المتوقفة منذ عدة سنوات.



وقالت مصادر محلية، إن مدير أمن مديرية بعدان وعناصر حوثية تابعة له، يرفضون منذ سنوات الخروج من مبنى المعهد التقني بالمديرية بعد أن حولوه إلى سكن خاص لهم ولأفراد أسرهم.



وأضافت المصادر، أن إدارة المعهد استخرجت توجيهات من سلطات مليشيا الحوثي في صنعاء وإب، من أجل إخلاء مرافق المعهد واستئناف العملية التعليمية، غير أنه لم يتم تنفيذ أيٍ من تلك التوجيهات بسبب تعنت تلك القيادات وعناصرها.



وأشارت إلى أن إدارة المعهد أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الجاري والبدء بالعملية التعليمية، رغم استمرار العناصر الحوثية احتلال العديد من مرافق المعهد حتى اللحظة.



يشار إلى أن المبنى سبق وان تعرض لقصف من مقاتلات التحالف العربي في بداية الحرب بسبب تحويله من قبل المليشيات الحوثية إلى ثكنة عسكرية.

