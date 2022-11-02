انقلاب شاحنة بضائع أثناء محاولة سائقها الفرار من عصابة تقطع في محافظة لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت هيئة النقل البري بالعاصمة المؤقتة عدن، إن إحدى شاحنات النقل الثقيل الخارجة من ميناء عدن تعرضت لحادث تقطع من قبل عصابة مسلحة في مديرية تبن بمحافظة لحج (جنوبي اليمن).



وأضافت الهيئة في بيانها الذي رصده محرر "يمن شباب نت"، الثلاثاء، إن سائق الشاحنة حاول الفرار من عصابة التقطع إلاً أن الشاحنة انقلبت ما تسبب بخسائر مادية.



وتابعت: "من خلال نزول فريق من الهيئة إلى موقع انقلاب الشاحنة تبين أن العصابة هي ذاتها التي تمارس أعمال التقطع والنهب لسائقي الشاحنات في مناطق جعولة والرباط شمال عدن وصولا إلى محافظة لحج".



وأشارت إلى أن مثل هذه الحوادث من شأنها عرقلة الحركة التجارية؛ ما يستدعي تدخل الأجهزة الأمنية للتعامل الفوري مع هذه الظواهر.



يشار إلى أن شاحنات النقل الثقيل تتعرض لحوادث نهب وتقطع متكررة من قبل عصابات مسلحة ونقاط تفتيش تابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً، على امتداد الخطوط الممتدة من العاصمة المؤقتة الشمالية وحتى محافظة لحج شمالاً.



