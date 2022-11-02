شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط خلية إرهابية حوثية في شبوة جنوب شرق اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، الثلاثاء، خلية إرهابية مرتبطة بميليشيا الحوثي، نفذت عمليات إرهابية، خلال شهر أكتوبر الفائت.

وقال مصدر أمني إن الخلية الحوثية كانت تعد أيضا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قيادات رفيعة في محافظة شبوة من بينها المحافظ عوض الوزير، وقيادات من التحالف العربي وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة والقيادات العسكرية والأمنية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما أوضح المصدر أن الخلية الحوثية زرعت خلال أكتوبر المنصرم عبوتين ناسفتين الأولى استهدفت طقما تابعا للواء المهام في قوات ألوية العمالقة بمدينة عتق، وأسفر انفجارها عن إصابة سائق الطقم وباعة متجولين، إضافة إلى أضرار مادية في سيارات المواطنين.

كذلك، قامت الخلية في العشرين من نفس الشهر بتفجير عبوة ناسفة أخرى وضعت على ناصية الطريق بشارع الشهيد قطن واستهدفت طقما كان على متنه مدير أمن سابق بالمحافظة، وأسفرت عن مقتل نجله وإصابة ثلاثة آخرين وإلحاق أضرار مادية بمحلات ومنازل المواطنين في الوقت الذي تمكنت فيه الأجهزة الأمنية من اكتشاف وتفكيك عدد من العبوات الناسفة.