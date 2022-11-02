مواطن يحرق نفسه أمام إحدى المحاكم بالعاصمة صنعاء 

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم مواطن في الخمسينات من عمره، اليوم الثلاثاء، على إحراق نفسه، أمام إحدى المحاكم بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مواطنًا في الخمسينات من عمره، أقدم على إحراق نفسه أمام محكمة بني الحارث؛ بسبب المماطلة في تنفيذ أحكام القضاء.

وحسب المصادر، فقد تمكن المواطنون من اطفاء النار من المواطن بعد أن قام باضرامها في نفسه؛ احتجاجا على تأخر المحكمة ومماطلتها في الفصل في قضيته.

ويعاني المواطنون من تأخر احكام القضاء والمماطلة فيه، حيث يستمر بعض المواطنون في تنفيذ أحكام القضاء، حيث يظلون لسنوات طويلة لتنفيذ الأحكام بعد صدورها.