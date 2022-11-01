شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان حالة الطوارئ وحظر التجول ليلًا في المحفد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اللجنة الأمنية في محافظة أبين، جنوب اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في مديرية المحفد، وحظر التجول ليلًا.

وبحسب إعلان حالة الطوارئ في المديرية، أعلنت اللجنة الأمنية منع حركة الدراجات النارية في الطريق الدولي والخطوط الفرعية المؤدية إلى السوق والمدينة والمناطق المجاورة، من الساعة السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا.

كما أقرت في بيان صدر عنها، عدم التجول ليلًا في السوق والمدينة وضواحيها، من الساعة الثامنة والنصف مساءً إلى الخامسة صباحًا، ماعدا الطريق الدولي، واستثنت اللجنة الحالات الطارئة وفقًا لبلاغ من الحواجز الأمنية إلى عمليات الحزام الأمني في المحفد والعمليات المشتركة.

وأهابت بأبناء المديرية "الالتزام بالإجراءات المتخذة، ومساعدة الجهات الأمنية في القيام بمهامها"، ونشرت رقم العمليات للتواصل في حال وجود أي معلومات أو شكاوى من قبل المواطنين.

تعزيز مسبق لقوات الحزام الأمني

عززت قوات الحزام الأمني من تواجدها في عدد من المواقع في مديرية المحفد بمحافظة أبين.



ودفعت القيادة العامة لقوات الحزام الأمني يوم أمس باحدى الكتائب الأمنية التابعة لوحدات الطوارئ معززة بالآليات والأفراد والسلاح يتقدمها القائد العام العميد محسن عبدالله الوالي، إلى مديرية المحفد لمواصلة تطهير المديرية وتثبيت الأمن والاستقرار هناك.



عززت قوات الحزام الأمني من تواجدها في عدد من المواقع في مديرية المحفد بمحافظة أبين.



ودفعت القيادة العامة لقوات الحزام الأمني يوم أمس باحدى الكتائب الأمنية التابعة لوحدات الطوارئ معززة بالآليات والأفراد والسلاح يتقدمها القائد العام العميد محسن عبدالله الوالي، إلى مديرية المحفد لمواصلة تطهير المديرية وتثبيت الأمن والاستقرار هناك.



وقال العميد محسن الوالي خلال لقاء جمعه بمدير المديرية ورئيس المجلس الانتقالي وبعض القيادات العسكرية والامنية أن قوات الحزام الأمني عززت مواقعها في الوديان ومواقع عدة في المحفد، لمواصلة كبح نشاط عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، وتتبع اثرهم في الجبال والشعاب والجيوب التي مازالوا يختبؤون فيها لتنفيذ اعمالهم القذرة منها في ضرب امن واستقرار المواطنين، والحاق الضرر بقوات الأمن



مشيدًا في الوقت نفسه بقيادة الحزام الأمني ومكافحة الإرهاب في أبين،ومحور أبين القتالي،وقوات الأمن العام،والقوات البرية، على دورهم في محاربة الإرهاب في مديريات المنطقة الوسطى،وموقف المواطنين إلى جانب الاجهزة الامنية في دحر العناصر الإرهابية منها.

