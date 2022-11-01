مقتل طفل وإصابة أخرين في قصف لميليشيا الحوثي على منازل المواطنين شمالي لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل وأصيب آخرون، الثلاثاء، في قصف لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا استهدف منازل المواطنين شمال محافظة لحج جنوبي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "ميليشيات الحوثي كثفت، اليوم، قصفها بالمدفعية على منازل المواطنين في قرى منطقة حبيل حنش بمديرية المسيمير".



وأضاف أن القصف أدى إلى مقتل الطفل إيهاب مالك قاسم (6 أعوام) وإصابة عدد من المدنيين بينهم.



وأمس الاثنين، قتل ثلاثة جنود وأصيب آخرين من قوات اللواء الخامس دعم وإسناد التابعة للانتقالي، خلال مواجهات مع ميليشيات الحوثي في جبهة كرش في المديرية ذاتها.



ومنذ أيام، تواصل ميليشيات الحوثي مهاجمة مواقع القوات الحكومية وقوات الانتقالي في جبهات محافظة لحج ومناطق أخرى في البلاد.

