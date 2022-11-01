شبوة.. ضبط خلية إرهابية تابعة لمليشيات الحوثي متورطة بزراعة عبوات ناسفة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة، الثلاثاء، ضبط خلية إرهابية تابعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في المحافظة الخاضعة لتشكيلات انفصالية جنوب شرقي اليمن.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصدر أمني مسؤول قوله، إن الخلية كانت تعد لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف عدد من قيادات المحافظة من بينها المحافظ وعدد من قيادات التحالف العربي والقيادات العسكرية والأمنية.



وأوضح المصدر، ان الخلية الحوثية قامت خلال أكتوبر المنصرم بزرع عبوتين ناسفتين الأولى استهدفت طقم تابع للواء المهام في قوات الوية العمالقة بمدينة عتق وأسفر انفجارها عن إصابة سائق الطقم وباعة متجولين، إضافة إلى أضرار مادية في سيارات المواطنين.



كما قامت الخلية في العشرين من الشهر ذاته، بتفجير عبوة ناسفة أخرى وضعت على ناصية الطريق بشارع الشهيد قطن واستهدفت طقم تابع لكتيبة الشهيد قطن كان على متنه مدير أمن سابق بالمحافظة.



وأشار إلى أن العبوة أسفرت عن استشهاد نجل مدبر الأمن السابق، وإصابة ثلاثة أخرين والحاق أضرار مادية بمحلات ومنازل المواطنين في الوقت الذي تمكنت فيه الأجهزة الأمنية من اكتشاف وتفكيك عدد من العبوات الناسفة.

ولم يتحدث المصدر عن عدد عناصر الخلية الإرهابية وهوياتهم، ومكان عملية ضبطها.



وتعيش محافظة شبوة الخاضعة لتشكيلات مسلحة غير نظامية تابعة للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا في أوضاع أمنية وخدمية متردية.

