شاهد: ديمي روز في مشهد صاروخ تستعرض جسمها بالكامل بملابس شفافه والمتابعون يفقدون الصواب حرام عليكي تعبت الشباب

عدن - ياسمين التهامي - نشرت منصه اليوتيوب مشهد محذوف للفنانه ديمي روز اللبنانيه بعد قيامها بوصله رقص دامت لساعه كامله بملابس شفافه بالكامل اظهرت جسمها بالكامل وكانت الفنانه ديمي روز ترتدي البكيني الاخضر وقامت ببعض الصور ثم قام بنشرها على صفحتها الرسميه على الفيسبوك وبعض نشر هذه الصور حصلت الصور على اكبر عدد مشاهده وتصدرت هذه الصور ترند تويتر

فيديو مسرب للفنانه ديمي روز

قام احد الاشخاص بتسريب فيديو للفنانه ديمي روز وهي تقوم بوصله رقص على احد الشواطئ في بيروت بالبكيني واظهر جسمها بالكامل وقامت ببعض الحركات والله لقطات الغير مناسبه

التي لا تناسب الاطفال ونالت انتقاد الكثير من الجمهور المتابعين على صفحته الرسميه على الفيسبوك بعد نشرها هذا الفيديو على السوشيال ميديا واشتهرت الفنانه ديمي روز بعد دخولها الوسط الفني.