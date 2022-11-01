لتضمين التعديلات في المنهج.. مليشيا الحوثي تعتزم إجراء اختبارات مركزية في ثلاثة فصول أساسية

المنامة - ياسر ابراهيم - تعتزم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إجراء اختبارات مركزية لثلاثة فصول دراسية من المرحلة الأساسية، وذلك بهدف ضمان إدراج التعديلات التي أحدثتها على المنهج.



وقالت مصادر تربوية لـ "يمن شباب نت"، إن مكاتب التربية في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية وجهت المدارس الأهلية باعتزامها إجراء اختبارات مركزية للفصول (السادس والسابع والثامن) لاختبارات نصف العام الدراسي الجاري.



وتضمنت التوجيهات الحوثية ـ تحصلنا على نسخة منها ـ قيام مكاتب التربية التابعة للحوثيين بإعداد اختبارات موحدة لجميع الطلاب، مع توحيد موعد الاختبارات بحضور مندوب من المكاتب إلى كل مدرسة للإشراف على سير الاختبارات.



وحسب التوجيهات فان عمليات التصحيح للاختبارات ستكون بإشراف مكاتب التربية وفق نماذج الإجابة المعُدة سلفاً.





وقال عدداً من الطلاب وأولياء الأمور لـ "يمن شباب نت"، إن المدارس أبلغتهم بهذه التوجيهات مع اقتراب مواعد الاختبارات التي من المقرر أن تنطلق الأسبوع القادم.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيا تسعى عبر هذه الخطوة لتضمين التعديلات التي استحدثتها في المناهج التعليمية والتي تخشى من عدم التزام المدارس بتدريسها.



وقبل أيام دعت نقابة المعلمين اليمنيين جميع منتسبي الحقل التربوي إلى الاضراب ابتداء من يوم السبت الموافق 29 اكتوبر الجاري العام 2022م.



وعزت النقابة السبب إلى ما وصفتها بـ"انحراف العملية التعليمية عن مسارها خصوصاً في ظل التغييرات التي أجرتها وزارة التربية والتعليم بصنعاء على المناهج الدراسية والتي تستهدف التعليم وتفتت النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية، بالإضافة لعدم الاستجابة لمطالب النقابة التي نادت بها خلال الفترة الماضية بخصوص صرف مرتبات المعلمين وحقوقهم المشروعة والقانونية".



وأكدت النقابة رفضها "القاطع للتغيرات المستمرة خصوصا الاخيرة التي قامت بها اللجنة العليا لإعداد المناهج بوزارة التربية والتعليم في المناهج الدراسية وصبغه بالأفكار الطائفية يعد انقلابا واضحا على النظام الجمهوري وتجريف للهوية الوطنية ويهدف لصناعة أجيال ملغمة عقائديا بتلك الأفكار الطائفية التي تهدد النسيج الاجتماعي الواحد الثري بتنوعه الثقافي".



وأجرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تغييرات كثيرة على المناهج الدراسية في مسعى لتفخيخ عقول الطلاب بالأفكار الطائفية.



وكان نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، أعلن منتصف سبتمبر الماضي قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بإجراء (420) تعديلاً على المناهج الدراسية للصفوف الأولى حتى الصف السادس للعام الجاري.

