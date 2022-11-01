تدشن البرنامج التدريبي في المجال الإداري والمالي لجمعيات مستخدمي المياه،، بمديريتي شبام والقطن

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يزيد بن سلمان - شبوة - *مؤسسة الاستجابة للاغاثة والتنمية

دشنت مؤسسة الاستجابة للاغاثة والتنمية برنامجها التدريبي في المجال الإداري والمالي لجمعيات مستخدمي المياه بمديريتي شبام والقطن من الفترة 30 أكتوبر - 7 نوفمبر، يأتي ذلك ضمن "برنامج تعزيز الصمود في قطاعي الري والزراعة " و بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) .

بداية رحب المنسق للمشروع المهندس عوض أحمد بن هامل بالمتدربين، ثم أعطى فكرة مبسطة عن الدليل الإرشادي لإنشاء جمعيات وروابط مستخدمي المياه في الأحواض المائية، بعدها تم شرح موضوع الحوكمة وتطبيقاتها على جمعيات مستخدمي المياه، ثم تم استعراض ومناقشة وظائف الإدارة الأربعة للجمعيات والأنواع المختلفة للتمويل الذاتي المجتمعي ومفهوم الاستدامة.

بعدها قسم المشاركون إلى خمس مجموعات لمناقشة الأنواع المختلفة للتمويل الذاتي المجتمعي ثم عرض عمل المجموعات وتوثيق المخرجات

وقد شارك في حصة تدريبية الاستاذ حلمي عبد بن حمدان مندوب الهيئة العامة للموارد المائية التابعة لوزارة المياه والبيئة، بحيث اعطى شرح عن قانون المياه والعلاقة التنسيقية بين جمعيات مستخدمي المياه في المديريات المستهدفة (القطن وشبام) والهيئة.

وعلى مدى ثلاثة أيام تم اعطاء الجمعيات شرحا وافيا حول النظام المحاسبي المبسط من قبل الاستاذ عمر لرضي المدرب المالي، وقد تخلل ذالك تطبيقات وتمارين مالية على السجلات المالية الفعلية.

البرنامج سوف يستهدف ثمان جمعيات لمستخدمي المياه في المديريات المستهدفة في كل من شبام والقطن على مدى اسبوعين ضمن برنامج بناء القدرات.