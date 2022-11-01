ضمن الصراعات الداخلية.. عناصر حوثية تعتدي على منزل قيادي حوثي في إب

شنت عناصر من مليشيا الحوثي هجوما مسلحا على منزل قيادي حوثي بمحافظة إب (وسط اليمن)، في ظل خلافات واسعة بين قيادات وأجنحة المليشيا بالمحافظة الخاضعة لسيطرتها بالقوة منذ العام 2014م.



وقالت مصادر محلية، إن عناصر حوثية تابعة لقيادي حوثي يُدعى "علي حمود الهتار"، هاجمت منزل قيادي حوثي آخر يدعى "أبو كليب السراتي" بمنطقة جوبلة غرب مدينة إب.



وبحسب المصادر، فإن مسلحي "الهتار" أطلقوا وابلا من الرصاص على منزل "السراتي" وأحرقوا سيارته.



يأتي ذلك إثر خلافات متصاعدة بين القياديين على خلفية نزاع حول قطعة أرض في منطقة "السحول" شمال مدينة إب، حسب المصادر.



وقبل أسابيع تعرض منزل القيادي "السراتي" الكائن في منطقة "السحول" للنهب من قبل نجل القيادي "الهتار" الذي يقود عصابة قتل واختطاف وتقطع ونهب.



وتشهد محافظة إب، صراعات مسلحة بين قيادات حوثية، تعود غالبيتها لخلافات حول المنهوبات والنفوذ وتسببت في مجملها بسقوط عشرات القتلى والجرحى منذ بداية الانقلاب.

