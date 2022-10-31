مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من القضايا ويقر مشروع موازنة السلطة القضائية للعام 2023م

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن – إعلام مجلس القضاء عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري صباح اليوم، بالعاصمة عدن، برئاسة القاضي "محسن يحيى طالب" رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع أطلع القاضي "محسن طالب" أعضاء المجلس على نتائج لقاءه بحضور رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور "علي أحمد الأعوش" برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وجهوده في دعم ومتابعة نشاط السلطة القضائية وتعزيز دورها في إرساء دعائم النظام والقانون وحماية الحقوق والحريات. وأقر المجلس مشروع موازنة السلطة القضائية للعام القادم 2023م، رقماً واحداً لإدراجها في الموازنة العامة للدولة وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية. ووافق المجلس على الطلبات المقدمة من بعض القضاة لإحالتهم للتقاعد نظراً لظروفهم وحالتهم الصحية. ورفع المجلس الحصانة عن أحد أعضاء السلطة القضائية بناءً على الطلب المقدم من النائب العام للجمهورية. واطّلع المجلس على التقرير المقدم من وزير العدل والنائب العام حول مشاركتهما في مؤتمر وزراء العدل العرب في دورته الثامنة والثلاثين، والتي عقدت مؤخراً في المملكة المغربية الشقيقة مشيداً بمشاركتهما وبدورهما الفاعل والتي تكللت بالنجاح، وبالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك في المجال القضائي بين بلادنا والمملكة المغربية الشقيقة. وكان المجلس قد ناقش عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها عدد من القرارات الهادفة إلى تعزيز دور السلطة القضائية في تحقيق العدالة وإنفاذ القانون.

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