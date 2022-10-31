بدون خجل .. منى فاروق تشرح ليله الدخله بالاسود الشفاف امام الكاميرا ..شاهد قبل الحذف

انت الان تتابع خبر بدون خجل مني فاروق تشرح ليله الدخله بالاسود الشفاف امام الكاميرا والان مع التفاصيل

ياسمين التهامي - تصدرت الفنانه منى فاروق منصات التواصل الاجتماعي بعد خروجها في بث مباشر داخل سياراتها الجديده وقامت بشرح السلام الداخلي وكانت ترتدي فستان ابو حماله اظهر جسمها بالكامل

وقامت لنشرها على صفحتها الرسميه وبعض نشرها بالساعات اثار ضجه الكبيره ونالت انتقاد الكثير من الجمهور والمتابعين على صفحته الرسميه على الفيسبوك وتويتر

فديو مسرب للفنانه منى فاروق داخل سيارتها

اشعلت الفنانه منى فاروق غرائز الرجال مجددا بعد قيامها بتصوير نفسها وهي تقوم بشرح اسباب واهداف السلام النفسي للانسان وكيفيه التخلص منها وظهرت بملابس منافية للاخلاق وقامت بنشرها عبر صفحتها الرسميه علي الفيس بوك

وبعد نشره بساعات اثار جدلا كبير علي منصات التواصل الاجتماعي ونال انتقاد واسع من الجمهور علي قيامها ببث مباشر داخل السياره