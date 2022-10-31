شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزبيدي يوجه بصرف اكرامية جديدة للجيش الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الدائرة المالية والادارية للقوات المسلحة الجنوبية عن "إكرامية" اللواء عيدروس الزبيدي لكافة منتسبي القوات الجنوبية والمقدرة بمبلغ مائة وخمسين ألف ريال، حيث ستبدأ عملية الصرف بعد غد الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022م.

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