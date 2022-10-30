بعد ساعات من إصابة ثلاثة أطفال.. مقتل وإصابة 4 مدنيين بقصف جديد لمليشيات الحوثي بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مدني وأصيب اثنين آخرين، مساء الأحد، في قصف ثانٍ لمليشيات الحوثي الإرهابية استهدف حي سكني غرب مدينة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن مليشيات الحوثي استهدفت للمرة الثانية بقذائف الهاون منازل بحي المطار القديم، ما أدى الى استشهاد المواطن سهيم أحمد يحيى العامري 32 عاما وإصابة نجله (سامي 4 أعوام ) بشظايا في أنحاء متفرقة من جسده.



كما أسفر القصف عن إصابة الطفل أمير شريف أحمد يحيى العامري ذو العامين أدى بتر إحدى قدميه وإصابة الأم وبقية أفراد الأسرة بجروح مختلفة وتم نقل المصابين لتلقي العلاج.



يأتي هذا بعد ساعات من قصف مماثل لمليشيات الحوثي على الحي ذاته ما أسفر عن إصابة ثلاثة أطفال من أسرة واحدة.

وبحسب المصادر، فإن القصف أسفر عن إصابة كلا من ( محمد ناصر فارع ١٠ سنوات و بدر ناصر المجنحي ٨ سنوات و هاشم ناصر المجنحي ٩ سنوات)، أدى إلى بتر قدمي اثنين منهم.



في السياق، أصيب مدني برصاص مليشيات الحوثي في منطقة الشقب بمديرية صبر الموادم شرقي محافظة تعز، وفق مصادر محلية.



وتعد هذه أعلى حصيلة لضحايا مدنيين سقطوا بنيران مليشيات الحوثي منذ انتهاء الهدنة الأممية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ومنذ أيام، كثفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من عمليات القصف المدفعي للأحياء السكنية في المدينة المحاصرة منذ ثمان سنوات.

