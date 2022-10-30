شكرا لبحثكم عن خبر رسمياً.. عدن نت مقطوعة من جيبوتي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضحت شركة عدن نت سبب انقطاع خدمة الانترنت. وقالت الشركة في توضيح لها :"نأسف لإنقطاع الخدمة ظهر اليوم الأحد الناتج عن خلل في الوصلات الخارجية القادمة من جيبوتي، كما نود أن نطمئنكم بأن إدارة الشركة على تواصل مستمر مع الجانب الجيبوتي لمعالجة الخلل وإعادة الخدمة للعمل، والتي من المتوقع أن تعود خلال الساعات القادمة".

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