شكرا لبحثكم عن خبر مدير الاشغال العامة والطرق ووكيل محافظة الضالع يزوران قرى جبل حرير الغربية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عبدالقوي الفلسكي / الضالع

زار صباح اليوم مدير مكتب الاشغال العامة الاستاذ عبدالرحمن السنمي ووكيل المحافظة غسان الحريري قرى جبل حرير الغربية بمحافظة الضالع استجابة لدعوة المواطنين للاطلاع على المنطقة التي طالب اهاليها بشق طريق رئيسي لربط القرى بمدينة الضالع والمناطق الأخرى

وخلال الزيارة ناقش أهالي قرية الجوس والقرى المجاورة مدير الاشغال ووكيل المحافظة عن معاناتهم بسبب الطريق الرئيسي القديم والذي يبعد عن الضالع عشرات الكيلومرات وعن عزمهم لفتح طريق رئيسي جديد يربط تلك القرى بقرية القبل ومنها إلى شكع والضالع

كما وعد السنمي بإرسال مهندس متخصص لمسح الطريق ودراستها وإدراجها ضمن مشاريع المحافظة في المراحل القادمة

وكان أهالي قرى جبل حرير الغربية قد ناشدوا كل الجهات المعنية ورجال الخير وتدشين تبرعات واسعة لبدأ خطة شق طريق الشهيد زياد الحريري والتي ستكون ثلاثة كيلوهات تربط قرى العنسي الغربية بمركز مدينة الضالع والقرى المجاورة .