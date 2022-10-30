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مشهورة السعودية موديل أش تتحدى سما المصري بفيديو فاضح بالهوت شورت وحماله صدر ..شاهد قبل الحذف

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فنون - كتب سعد محمود - تعمل عارضة الأزياء ​مودل آش،​ على إثارة الجدل دائمًا بين متابعيها بين الحين والآخر بسبب صورها الجرئية وإطلالاتها.

وشاركت آش، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي هوت شورت، مع كروب توب، ضيقة وكشفت منحنيات جسمها بطريقة مستفزة للجمهور.

 

واستغرب المتابعين حديث آش عن الغياب، وتساءلوا ما إذا كان لديها حبيب، وقالت :"كل عيب احبه فيك الا غيابك!".

يذكر أن آش كانت قد حتفلت مؤخراً بالهالوين ونشرت صورتين لإطلالتها في صفحتها الخاصة، فبدت تستعرض صدرها غيرت ملامح وجهها لقطة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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