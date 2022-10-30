تعز.. إصابة ثلاثة أطفال من أسرة واحدة بقذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، بإصابات بالغة، إثر سقوط قذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية على حي سكني، اليوم الأحد، غرب مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقالت مصادر حقوقية وطبية لـ "يمن شباب نت"، إن ثلاثة أطفال من أسرة نازحه تتراوح أعمارهم بين 8 ـ 10 أعوام، ويقيمون في حي المطار القديم غرب مدينة تعز، أصيبوا بإصابات بالغة جراء انفجار قذيفة مدفعية أطلقتها مليشيا الحوثي أثناء عودتهم من المدرسة ظهر اليوم.



وحسب المصادر فقد تسببت القذيفة الحوثية ببتر ساقي الشقيقين (محمد 10 أعوام، و بدر 8 أعوام)، فيما أصيب شقيقهم الثالث بشظايا في مناطق متفرقة من جسده.



وخلال الأيام الماضية كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من استهداف الأحياء السكنية في المدينة والقرى المحيطة بها، متسببة بإصابة عدد من المدنيين وتضرر عدد من المنازل وفق تقارير رسمية وحقوقية.

وخلال سنوات الحرب، تسبب القصف الذي تشنه مليشيا الحوثي على أحياء مدينة تعز التي تحاصرها منذ ثماني سنوات، بمقتل وإصابة مئات الأطفال.

