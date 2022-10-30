حرمت 3 آلاف صياد من مصدر دخلهم.. - مليشيا الحوثي تقتحم مركز الانزال السمكي بالفازة جنوبي الحديدة وتحوله إلى ثكنة عسكرية

اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية، مركز الانزال السمكي بمنطقة الفازة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة (غربي اليمن)، وحولته إلى ثكنة عسكرية.



وقال مكتب حقوق الإنسان التابع لسلطات الشرعية في المحافظة في بيان له، الأحد، "إن مليشيا الحوثي، قامت أمس السبت، بتحويل أكبر مركز إنزال سمكي لخدمة الصيادين في منطقة الفازة بمديرية التحيتا، إلى ثكنة عسكرية ما تسبب بحرمان 3 ألاف صياد مصدر رزقهم الوحيد".



وأوضح البيان، أن "الميليشيات الحوثية، منعت اقتراب الصيادين منه وحوطته بعشرات الاطقم العسكرية واتخذت المبنى ثكنه عسكرية ومقراً لما تسميها القوات البحرية التابعة لها".



وأشار إلى المليشيات الحوثية تسعى إلى "تهديد الملاحة الدولية عرض البحر الأحمر".



وأضاف البيان: "وإننا إذ ندين هذا الانتهاك الذي يضاف إلى سلسلة جرائم مماثلة بحق المدنيين، نؤكد أن الجرائم المتكررة بالاستيلاء على المنشآت العامة والخاصة وتحويلها إلى منشآت عسكرية تهدد الأمن المحلي والدولي من قبل الميليشيات الحوثية هي جرائم إرهابية ممنهجة تستهدف تعطيل كافة مناحي الحياة وتحرم المواطن أبسط حقوقه وتزيد من معاناته".



وتابع: "كما تستهدف حرمان مئات الألاف من الصيادين والمزارعين والعمال من مصدر دخلهم".



وطالب مكتب حقوق الانسان، في بيانه، الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم والضغط على المليشيا الحوثية لإخلاء المنشآت العامة والخاصة وإنقاذ وضمان حق الصيادين والعمال في العمل لإعالة أسرهم.

