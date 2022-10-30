شكرا لبحثكم عن خبر الى اين غادر الرئيس العليمي العاصمة عدن قبل قليل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد، العاصمة المؤقتة عدن في طريقه الى الجزائر للمشاركة في اعمال الدورة العادية الواحدة والثلاثين للقمة العربية.

وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلمة اليمن الى القمة، كما سيلتقي عددا من قادة الدول الشقيقة، وفعاليات اخرى للبحث في اولويات الدعم المطلوب للقضية اليمنية، وجهود استعادة مؤسسات الدولة، واحلال السلام والاستقرار في البلاد.