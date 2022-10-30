شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خسائر حوثية "فادحة".. الجيش اليمني يُلقن الميليشيات دروسًا قاسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دروس "قاسية" تلقتها مليشيات الحوثي على يد الجيش اليمني في جبهات عدة، بعد تعنتها في تجديد الهدنة الأممية في وقت سابق من الشهر الجاري.

آخر تلك الدروس، ما وقع مساء السبت، بكسر القوات الجنوبية هجومًا بريًا ليليًا شنته مليشيات الحوثي على مواقع قواتها في محافظة لحج، جنوبي لحج، ما خلف قتلى وجرحى.

وقال مصدر عسكري إن مليشيات الحوثي استهدفت بهجوم بري تحت القصف المكثف موقع بلدة الغريب في جبهة كرش شمالي محافظة لحج، انطلاقا من مواقعها شرقي محافظة تعز المجاورة.

وبحسب المصدر، فإن وحدات من اللواء الخامس دعم وإسناد في القوات الجنوبية، كسرت الهجوم الحوثي، مشيرًا إلى أنها ردت بالمدفعية الثقيلة على مصادر النيران وخاضت اشتباكات "عنيفة"، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخرين، وتكبد المليشيات عددًا من القتلى والجرحى.

في السياق نفسه، قالت القوات الجنوبية في بيان إن مليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة مواقع القوات الجنوبية محاور القتال في الظواري والدبي، بذات الجبهة شمالي لحج منذ مساء السبت.

وفيما أكد البيان "اشتداد" المعارك، أوضح أن القوات الجنوبية تعاملت مع القصف الحوثي العشوائي المكثف، ووجهت للمليشيات ضربات "موجعة".

وفي وقت سابق، السبت، زار قائد محوري أبين وكرش قائد اللواء الخامس دعم وإسناد العميد مختار النوبي، المقاتلين في جبهة كرش حمالة وجبل احمر، للاطلاع على الجاهزية القتالية.

وأكد القائد العسكري تعزيز المواقع الأمامية بجبهة كرش حمالة، ومضاعفة الجهود لخدمة المقاتلين وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، مؤكدًا تلقين المليشيات دروسًا قاسية على يد القوات المسلحة الجنوبية.

وصعد الحوثيون هجماتهم منذ انهيار الهدنة الأممية في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ تدور معارك طاحنة في الجبهات الجنوبية والغربية، وسط تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة بضربات لقوات المجلس الرئاسي.