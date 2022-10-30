شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هلع ورعب بين السكان.. ميليشيات الحوثي تقصف أحياء تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد عرقلتها تمديد الهدنة في البلاد مطلع الشهر الجاري، قصفت ميليشيات الحوثي أحد الأحياء السكنية غرب مدينة تعز محدثة حالة من الهلع والرعب في أوساط السكان.

وأفاد مصدر، السبت، بسقوط مقذوف من ميليشيات الحوثي في منطقة المربعة بمديرية التعزية عن المنفذ الغربية للمدينة.

فيما ألحق قصف ميليشيات الحوثي أضرارًا مادية في ممتلكات المواطنين دون أن يشير المصدر إلى سقوط ضحايا.

وتسبب قصف ميليشيات الحوثي حسب المصدر إلى نزوح أكثر من ثلاث أسر من الحي بعد ساعات من سقوط المقذوف.

وتستهدف ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية بالقصف المدفعي بين الحين والآخر، بالإضافة إلى استهداف قناصتها بشكل مباشر المدنيين بالقرب من خطوط التماس في مدينة تعز.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقًا للشروط نفسها، ومن 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022، إلا أن الميليشيا عرقلت تمديدها مطلع الشهر الجاري.

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برًا وبحرًا وجوًا داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى مواني الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلًا عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعيًا.