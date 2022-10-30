مليشيا الحوثي توقف مخيمًا طبيًا لإزالة المياه البيضاء في محافظة عمران 

المنامة - ياسر ابراهيم - أوقفت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، مخيمًا طبيًا لإزالة المياه البيضاء، في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء.



وحسب المصادر، فإن المخيم الطبي كان خاص لإجراء عمليات المياه البيضاء، وكان موعد انطلاقه اليوم السبت؛ لكن المليشيا أوقفته بعد استكمال تنسيق كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ المخيم.



المصادر أوضحت، أن مليشيا الحوثي في قطاع الصحة أثارت غضب المواطنين لبقاءها في دائرة الصمت حتى موعد انطلاق المخيم، وطالبت بإرجاع الادوية والمستلزمات الطبية لفحصها في المختبر المركزي بصنعاء.



وتتطلب اجراءات الفحص عدة أشهر لإظهار النتائج، وقد طالبت المليشيا القائمين على المشروع بدفع مبلغ 200 الف ريال عن كل صنف مقابل الفحص المركزي، وعدد الأصناف اكثر من عشرين صنفا، رغم شرائها من وكيل معتمد.



يذكر أن مليشيا الحوثي تسعى جاهدة لفرض مزيدا من الاتاوات والضرائب على العمل التطوعي والانساني تحت ذرائع مختلفة.

جدير بالذكر أن المخيم كان يستهدف إجراء نحو 200 عملية مجانية للمرضى المحتاجين، حيث يتكفّل القائمون على المخيم بإجراء العمليات واجراء الفحوصات، وصرف الأدوية بشكل مجاني، فيما تبلغ قيمتها في المستشفيات أكثر من 200 الف ريال.