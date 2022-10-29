مجلس التعبئة يلتقي رئيس هيئة الأركان لمناقشة أوضاع أمانة العاصمة المحتلة

المنامة - ياسر ابراهيم - التقى وفد من مجلس التعبئة والاسناد الشعبي بأمانة العاصمة، السبت، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز لمناقشة الأوضاع داخل العاصمة المحتلة صنعاء وعدد من القضايا ذات العلاقة.



واطلع بن عزيز من الوفد برئاسة البرلماني محمد الحزمي نائب رئيس المجلس على ملخص لأعمال وجهود مجلس الإسناد والسلطة المحلية لمساندة الجيش الوطني وميادين القتال وما قدمه أبناء أمانة العاصمة خلال عام كامل من تأسيس المجلس ماديا ومعنويا ولوجيستيا وحشدا بشريا.



وأشاد رئيس الأركان، بالجهود الشعبية المساندة لجبهات القتال، وأثنى على الدور النضالي الذي تصدى له أحرار وحرائر العاصمة لمساندة جهود استعادة الشرعية منذ أول أيام نكبة الانقلاب الحوثي.



حضر اللقاء أمين عام المجلس وكيل أمانة العاصمة عبدالمجيد الجرف والعقيد احمد الاشول رئيس اللجنة التنفيذية وعدد من اعضاء المجلس..

