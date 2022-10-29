"تصعيد حرب بديلة بدافع اليأس".. هل تلقي الاضطرابات الإيرانية الداخلية بتداعياتها على اليمن؟

المنامة - ياسر ابراهيم - مرت على الاحتجاجات نحو شهر ونصف، ومازالت متواصلة في عدة مدن إيرانية، وتتصاعد بأشكال مختلفة مع تفاعل دولي لافت، واتهامات من قبل الاستخبارات الإيرانية للموسادَ الإسرائيلي بالعمل على نشر الفوضى، بدعم من أجهزة استخبارات غربية وإقليمية، لكن ما تأثير تلك الاضطرابات على الحرب في اليمن.



أثار مقتل ناشطة إيرانية أثناء احتجازها لدى "شرطة الآداب" الإيرانية الشهر الماضي موجة من الاحتجاجات، ولم تتمكن السلطات في طهران من إخماد هذه الاضطرابات التي تمثل تحديًا كبيرًا لشرعية الجمهورية الإسلامية، ولم تتحقق بعد التداعيات الكاملة للاضطرابات الداخلية الإيرانية على السياسة الخارجية للبلاد في العالم العربي.



ومع ذلك، يرى الكاتبان الأمريكيان جورجيو كافييرو، وايميلي ميليكين بأنه "من المهم النظر في مدى تأثير الاضطرابات في جميع أنحاء إيران على أجندة طهران في اليمن، حيث أمضت سنوات في رعاية المتمردين الحوثيين كركيزة لحربها الإقليمية البديلة".



وقال الكاتبان، في مقال بصحيفة "ذا ديلي صباح" التركية «Daily Sabah» - ترجمة "يمن شباب نت" – "بأن إيران، وعلى الرغم من دعمها العلني لوقف إطلاق النار باليمن، قد تكون مسؤولة إلى حد ما على الأقل عن فشل الأمم المتحدة في إقناع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران بالموافقة على تمديد الهدنة في وقت سابق من هذا الشهر".



وقالت إليزابيث كيندال، الخبيرة في شؤون اليمن في كلية جيرتون بكامبريدج: "قد يكون قرار الحوثيين بعدم تجديد الهدنة في اليمن مدفوعًا جزئيًا براعيهم الرئيسي، إيران".



وعلى الرغم من أن انتهاء صلاحية الهدنة لم يؤد بعد إلى عودة اليمن إلى حرب شاملة، إلا أن الوضع في البلاد متوتر وهناك أسباب مشروعة للقلق بشأن استئناف الصراع المسلح الشامل قريبًا، في ظل هذه الظروف، سيكون لدى طهران عدة خيارات للتعامل مع التوترات بين المتمردين الحوثيين وخصومهم المحليين والإقليميين والدوليين.





من ناحية، تنشغل الحكومة الإيرانية كثيرًا بالاضطرابات الداخلية واستراتيجيات إدارة الاحتجاجات، قد تقرر طهران أنه في هذه المرحلة، يحتاج النظام إلى توجيه موارده نحو الوضع في الداخل وربما يصبح أقل انخراطًا في النزاعات الخارجية.



هذا على الأقل، ما تأمله دول مجلس التعاون الخليجي - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين بشكل أساسي - في ظل هذه الظروف قد تستثمر إيران بشكل أقل في المتمردين الحوثيين.



ومع ذلك، حافظت البلاد دائمًا على أجندة "منخفضة التكلفة وعالية التأثير" في اليمن، لا سيما بالمقارنة مع لبنان وسوريا والعراق، حيث تكلف سياسة طهران الخارجية ثمناً أعلى بكثير.



وقال أندرياس كريج، الأستاذ المساعد في كلية الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج لندن "أوكلت طهران العمليات البديلة في اليمن إلى الحوثيين، لذا من الواضح أن هناك بعض المكونات على الأرض التي تقدم الدعم والتدريب الإيراني، لكن هؤلاء ليسوا بالضرورة إيرانيين - فهم يستخدمون حزب الله هناك".



من جانبه، أوضح توماس جونو، الأستاذ المساعد في كلية الدراسات العليا في أوتاوا والباحث غير مقيم في مركز صنعاء للدراسات "بأن طهران قد تستنتج أن تكثيف الأنشطة في اليمن لا يمكن أن يساعد فقط في صرف الانتباه عن أزمات إيران الداخلية، بل يعزز أيضًا نفوذ إيران في الشرق الأوسط وما وراءه".



وقال كريج: "لقد رأينا الإيرانيين يتصرفون ويطلقون النار خارج البلاد كنقطة تجمع لصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية، أو نوع من التصعيد، أو إسقاط طائرة أو تفجير ناقلة نفط". "لذلك، يمكن أن تكون اليمن واحدة من هذه المسارح التي يستخدمونها لصرف الانتباه عن القضية الفعلية، وهي الاحتجاجات".



كما قالت الخبير في شؤون اليمن كيندال إن "إعادة تصعيد الصراع اليمني تعمل على حد سواء على التشويش على الاضطرابات الداخلية في إيران، بالإضافة لكونها نقطة ضغط محتملة لإيران لتحقيق المزيد في المحادثات المتعثرة بشأن تجديد المحادثات النووية لخطة العمل الشاملة المشتركة ومنع القوى الغربية من التدخل في الاضطرابات الداخلية".





في المقابل، أشار المقال الى أن هناك أيضًا احتمال واضح بأن الاضطرابات الداخلية الإيرانية لن تؤثر كثيرًا على سياسة طهران الخارجية تجاه اليمن، فإيران تواجه احتجاجات غير مسبوقة، لكنها ليست على وشك الانهيار، وطالما بقيت الجمهورية الإسلامية قائمة، فإنها ستستمر في دعم الجماعات المسلحة غير الحكومية في المنطقة، مثل الحوثيين في اليمن.





وبحسب المقال، "تعتبر مشاركة إيران الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أمرًا بالغ الأهمية في الاعتبار، حيث أوقف الحوثيون الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار عبر الحدود ضد دول مجلس التعاون الخليجي منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، الأمر الذي يبشر بإيجابية لذوبان الجليد في علاقات طهران مع الرياض وأبو ظبي هذا العام".



وإدراكًا منها للآفاق القاتمة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، سعت إيران إلى تحسين علاقاتها مع الدول المجاورة، بما في ذلك دول الخليج، تعتقد طهران أنه إذا ظلت العقوبات الأمريكية سارية في فترة ما بعد خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن قدرة إيران على التحايل على الآثار السلبية للحرب المالية لواشنطن ستتعزز من خلال تحسين العلاقات مع دول مثل الإمارات العربية المتحدة، والتي ساعدت الإيرانيين على مر السنين في تجاوز العقوبات.



يكفي القول، إن إعادة تصعيد إيران لحربها البديلة في اليمن سيجعل هذين العضوين في مجلس التعاون الخليجي يشعران بعدم الأمان بشكل متزايد وأقل تفاؤلاً بشأن ما يمكنهما تحقيقه من استثمار المزيد من الطاقة الدبلوماسية تجاه طهران.



في هذا السياق، يمكن الاعتماد على عُمان لمواصلة محاولة العمل كجسر دبلوماسي بين جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران بغض النظر عن مصير خطة العمل الشاملة المشتركة ونتائج الاحتجاجات الوطنية في إيران مع دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لاستعادة الهدنة في اليمن.



بغض النظر عن محاولات عمان والأمم المتحدة للمساعدة في كبح جماح العنف في اليمن بعد الهدنة، قد تتصرف الحكومة الإيرانية بدافع اليأس إذا أدت الاضطرابات في الداخل إلى تخوف طهران بشكل متزايد بشأن بقائها.



وفي ظل هذه الظروف، قد تستنتج إيران أن تصعيد حربها البديلة هو أفضل خيار لها، قبل كل شيء، من النادر أن يكون للاضطراب الذي يندلع في أحد بلدان الشرق الأوسط آثار ضارة مباشرة أو غير مباشرة على الآخرين.