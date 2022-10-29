الحكومة تعلن تخصيص 17,5 مليون دولار لدعم سبل العيش في ثلاث محميات طبيعية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، تخصيص أكثر من 17مليون دولار لتعزيز سبل العيش في ثلاث محميات طبيعية في البلاد.

جاء ذلك في تصاريح لوزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وقال الشرجبي إن "الحكومة خصصت ١٧ مليون و٥٠٣ ألف دولار من مخصصات اليمن في المرحلة السابعة من مرفق البيئة العالمي لتعزيز سبل العيش القادرة على التكيف في المجتمعات المحلية لمناطق المحميات الطبيعية في سقطرى وعتمة وحوف".



وأكد موافقة مرفق البيئة العالمي التابع للأمم المتحدة، على مشروع التنوع الحيوي الخاص بسبل العيش المرنة للمناطق المحمية في سقطرى وحوف وعتمة، والذي سينفذ مطلع العام القادم بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو).



وأشار إلى أن المشروع يستهدف دعم سبل عيش سكان المحميات الطبيعية الثلاث والمناطق المحيطة بها بما في ذلك المجتمعات الساحلية في كل من سقطرى والمهرة.



وأوضح الشرجبي، أن المشروع سيعمل على خلق فرص عمل صديقة للبيئة في مناطق المحميات، ودعم المزارعين والصيادين لتنمية نشاط التنوع الحيوي الزراعي والاستغلال الرشيد للموارد البحرية.



كما سيعمل على تنمية القدرات المؤسسية والبشرية للمرافق البيئية والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تطوير التشريعات الخاصة بالمناطق المحمية وتنظيم عمليات الرعي والاصطياد واستغلال الموارد الطبيعية المحمية.



وتابع، "سيركز المشروع على تطوير وتعميم الممارسات الرشيدة والمستدامة للمناطق البرية والبحرية وتعزيز التنوع الحيوي في المحميات المستهدفة، والتكيف مع التغيرات المناخية والتحسين في الممارسات المتبعة لحماية تنوعها البيولوجي".



وأوضح أن المشروع يستهدف إعادة تأهيل ٢٥ ألف هكتار من أراضي المحميات الطبيعية و ٧٥ ألف هكتار من أراضي المراعي و تنمية الغابات في المحميات الثلاث.

ولفت الشرجبي إلى المشروع يستهدف ايضا إعادة تأهيل مساحات واسعة من مناطق الموائل البحرية في سقطرى وحوف بما فيها ٣٠٠ هكتار للمناطق الغابية.

