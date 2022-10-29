شكرا لبحثكم عن خبر اطلاق مبادرة سقياء ماء صدقة جارية الى روح الفقيد د. أحمد علي ناجي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | عادل حمران

اطلق المستشار احمد مسعد الخيلي، اليوم، مبادرة خيرية الى روح الفقيد الدكتور احمد علي ناجي، عبارة عن مشروع سقياء ماء، سيتم خلاله حفر عدد من الآبار لمشروع مياة الشعيب الاستراتيجي في منطقة الهيجة وادي بناء.

واشار المستشار مسعد بان الكلفة الاجمالية المقدرة للمشروع تقدر بـ ميتين الف دولار أمريكي، والتي تعد الاساس لتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع الاستراتيجي والذي سيتم خلاله توصيل المياه من وادي بناء الى مديرية الشعيب والتي بلغت التكلفة التقديرية للمرحلة الاولى للمشروع من المصدر بالهيجة وادي وبناء الى العاصمة العوابل مع تغذية القرى الواقعة على المصدر 2 مليون دولار.

وأكد المستشار احمد مسعد بان المبادرة الخيرية سوف يشارك فيها كافة رجال الخبر من ابناء الشعيب ومن اصدقاء ورفاق ومحبي الفقيد الدكتور أحمد علي ناجي والذي افنى سنين عمره في خدمة الناس ومساعدتهم وان انجاح هذا المشروع الهام يعد جزء من الواجب ورد الوفاء لذلك الانسان النبيل الذي غادر الحياه وكل حلمه وهمه مساعدة البسطاء وتخفيف اعباء الحياة عليهم.