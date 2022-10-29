شكرا لبحثكم عن خبر مجلس القيادة الرئاسي يمنح الفقيد الدكتور أحمد علي ناجي درع الواجب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن | عادل حمران

منح رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، اليوم، درع الواجب الى أسرة الفقيد الدكتور أحمد علي ناجي، نظير جهوده الطيبة وعمله الدؤوب خلال فترة حياته التي افناها في خدمة الوطن وخدمة القطاع الصحي في كل ربوع الوطن.

وسلم مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى محمد الشعيبي درع الواجب اليوم إلى شقيق الفقيد اللواء مطهر علي ناجي، في ذكرى مئوية الفقيد التي أقيمت بالعاصمة عدن بحضور رسمي وشعبي كبير، عبروا خلالها عن الوفاء للفقيد وعن الخسارة الكبيرة التي مني بها الوطن جراء رحيل الدكتور الخيلي.

وفي الحفل أيضاً منح رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور درع جامعة عدن الى أسرة الفقيد الدكتور احمد علي ناجي والذي يعد من أبرز كوادر القطاع الصحي وأول من قاد زمام مكتب الصحة في العاصمة عدن بعد عام 1990م وتقلد مناصب عديدة وكان من أبرز كوادر ومؤسسي القطاع الصحي في الجنوب بشكل عام وفي محافظتي لحج والضالع على وجه الخصوص.