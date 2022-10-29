تعز.. وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة تشغيل محطات الكهرباء الحكومية

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم عشرات الناشطين والتجار في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) اليوم السبت وقفة احتجاجية للمطالبة بتشغيل الكهرباء الحكومية.



وفي الوقفة التي نظمها تحالف شباب الأحزاب السياسية وتكتل تجار تعز والهبة الشبابية الشبابية للتصحيح، رفع المشاركون فيها لافتات كتب عليها "الكهرباء الحكومية مطلب شعبي".



وطالب المحتجون المجلس الرئاسي والحكومة بتوفير أبسط الحقوق للمواطن كحقوق الكهرباء العامة وسرعة تشغيل محطة عصيفرة والكهرباء الحكومية.



والجمعة؛ طالبت جمعية حماية المستهلك بمحافظة تعز، رئاسة الوزراء، بإعادة تشغيل الكهرباء الحكومية، بالتدريج وفي مقدمتها محطة عصيفرة التابعة لمؤسسة الكهرباء.



كما طالبت بـ "صيانة وتوفير قطع لبعض المولدات وعددها أربعة، وتسليم موقع المحطة والمولدات إلى إدارة المحطة، وتوفير مادة الديزل من حصة المدينة المعتمدة من المنحة السعودية بشكل يضمن استمرار تشغيل الكهرباء العامة".



ويعتمد غالبية سكان مدينة تعز على الكهرباء التجارية فيما البعض يستخدمون الطاقات الشمسية. وبين فترة وأخرى تبرز مشكلة الكهرباء بين مالكي المولدات والسلطة المحلية لكن دون أن يتم وضع حلول نهائية لها.



وكانت المؤسسة العامة للكهرباء في تعز أعلنت في يونيو الماضي عن تسعيرة جديدة للكيلو وات من الطاقة، وحددت قيمتها بـ611 ريال. ولم تلتزم الشركات الخاصة بهذه التسعيرة إذ تفرض رسوما على المشتركين نحو 900 ريالا للكيلو وات.

