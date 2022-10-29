أبين.. العثور على جثة شاب بعد شهر من اختطافه من قبل قوات الانتقالي في مودية

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون، السبت، على جثة شاب مرمية على جانب الطريق العام شرقي محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "المواطنين، عثروا، صباح اليوم، على جثة الشاب علي أحمد سواد، مرمية بالقرب من طريق مفرق صرة المشايخ بمديرية مودية".



وأضاف أن مقربين من المقتول ذكروا أنه اختطف قبل أكثر من شهر من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، مشيرا إلى أن عثر عليه بالقرب من قريته وعلى الجثة آثار التعذيب وطلقات الرصاص.



وأوضح المصدر، أن قوات الانتقالي اختطفت الشاب بتهمة أنه عنصر في تنظيم القاعدة ومشتبه بزراعة العبوات الناسفة.



ولفت إلى أن المواطنين قاموا بنقل الجثة إلى مستشفى مودية، وتم استدعاء أسرته للتعرف عليه.

