شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أزمة جديدة تضرب اليمن.. مليشيات الحوثي تغلق أكبر شركة لتكرير السكر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغلقت مليشيات الحوثي الإرهابية أكبر شركة لتكرير السكر في اليمن، وذلك بعد اختطاف مديرها العام في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

أعلنت الشركة اليمنية لتكرير السكر، التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، كبرى المجموعات التجارية في البلاد، عن توقف أعمالها الإنتاجية، نتيجة قطع الطريق على مراكبها وخطف مديرها العام من قبل أحد المتنفذين التابعين لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت الشركة، في بيان، إن مساعد مدير أمن محافظة الحديدة للمديريات الشمالية أبو مشعل قام بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بحجز مركبات وأتوبيسات النقل الخاصة بالشركة في نقطة مفرق الصليف بالمحافظة الساحلية.

وأوضح البيان أن القيادي الحوثي اعترض سيارة مدير عام الشركة، محمد حامد الشميري، وخطفه واقتاده إلى سجن في مديرية "الضحى"، ومنع عنه الزيارة بعد التحفظ على هاتفه ورفض كافة التوجيهات الصادرة من القيادة الأمنية والسلطة المحلية في المحافظة.

وطالب البيان بإحالة القيادي الحوثي للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى الخسائر المادية الكبيرة التي ترتبت على هذه السلوكيات التي تتعارض والقانون والمصلحة العامة للوطن.

وتقع الشركة اليمنية لتكرير السكر، التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، كبرى المجموعات التجارية في البلاد، في الحديدة، حيث يوجد ثاني أكبر ميناء في البلاد على ساحل البحر الأحمر، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 2000 طن يوميا، أي قرابة 600 ألف طن سنويا.