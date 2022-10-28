شاهد: خروج صدر الفنانه غادة عادل من الفستان ابو حمال اثار الجميع.. شاهد الفيديو

بيروت - ثريا شاهين - اثاره الفنانه غادة عادل الجدل مجددا واشعلت غرائز الرجال بعد قيامها بوصله رقص وهي ترتدي فستان اسود شفاف اظهر جسمها بالكامل..

تعتبر الفنانه غادة عادل من انجح الممثلات في الجيل السابق والجيل الحالي واوضح الكثير من المنتجين والمخرجين على ان الفنانه غادة عادل لها بصمه كبيره داخل الجيل الحالي وتحمل الفنانه غادة عادل خبره كثيره.

فقد نالت الشرف مع الزعيم عادل امام ومثلت مع الفنان كريم عبد العزيز والكثير من النجوم وخبرات كثيره من الفنانات التي اكتسبت منهم ودخلت الفنانه غاده عادل في ازمه نفسيه كبيره بعد طلاقها من المخرج المشهور الذي دام حبهما لي عشر سنوات.

وانجبت هذه القصه الجميله على انجاب خمس اطفال منهم اربع اولاد وبنت وقام المخرج بالانفصال عنها لاسباب شخصيه وكانت ترتدي الفنانه غاده عادل فستان قصير شفاف داخل حفله بالساحل الشمالي.