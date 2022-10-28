بدون خجل .. تسريب فيديو للفنانة دنيا باطما وظهور صدرها بالكامل امام الكاميرا اثناء تصوير اغنيه جديده لها داخل البانيو.. اتفرج

بيروت - ثريا شاهين - انتشر خلال الساعات الماضيه فيديو للفنانه دنيا باطما التي اثارت جدلا واسع بعد فتره الطلاق والانفصال التي حدثت خلال فتره مع زوجها السابق ولكن سرعات ما قامت دينا بانتاج كليب جديد واغنيه جديده لجمهورها ومتابعينها

واثاره الفنانه دنيا باطما الجدل مجددا بعد قيامها بتصوير كليب لاغنيتها الجديده وقامت بتصوير نفسها وهي داخل حمام البانيو وقامت بخلع ملابسها امام الكاميرا وبعد ذلك قامت بالدخول الى البانيو وتصوير الاغنيه وخلال التصوير ظهرت اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا داخل البانيو وانتشر هذا الفيديو بطريقه كبيره داخل الوسط الفني.

ولكن حدثت المفاجاه والصدمة الكبيره قامت بتصوير الاغنيه داخل الحمام وخاصه داخل البانيو وخلال التصوير ظهرت اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا