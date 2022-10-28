الحديدة.. قيادي حوثي يختطف مدير عام شركة تكرير السكر ويتسبب بتوقف الإنتاج

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم قيادي نافذ في مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة الحديدة (غربي اليمن)، على وقف أعمال الإنتاج في الشركة اليمنية لتكرير السكر، التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، بعد احتجاز مركباتها واختطاف مديرها العام.



وقالت الشركة في شكوى تقدمت بها إلى مايسمى بوزير الداخلية في حكومة مليشيا الحوثي (الغير معترف بها)، إن مساعد مدير أمن محافظة الحديدة للمديريات الشمالية ـ التابع للحوثيين ـ المدعو أبو مشعل قام بتاريخ 17 أكتوبر الجاري بحجز مركبات وباصات النقل الخاصة بالشركة في نقطة مفرق الصليف.



وأوضحت أن القيادي الحوثي اعترض سيارة مدير عام الشركة وخطفه واقتاده إلى سجن في مديرية "الضحى"، ومنع عنه الزيارة بعد التحفظ على هاتفه ورفض كافة التوجيهات الصادرة من القيادة الامنية والسلطة المحلية في المحافظة للإفراج عنه.



وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى توقف أعمال الشركة الإنتاجية وما نتج عنها من خسائر مادية كبيرة؛ مطالبة بإحالة المذكور للتحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.



ويتعرض رجال الأعمال والشركات التجارية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى المضايقات والابتزازات المالية التي دفعت بغالبيتها إلى إيقاف نشاطها، فيما تعرضت مؤسسات متوسطة وصغيرة للإفلاس جراء تلك الإجراءات التعسفية.

