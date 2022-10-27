شاهد .. شمس الكويتية نزلة رقص بقميص النوم وخرج وهي بترقص

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة الكويتية شمس فيديو لها عبر الإنستغرام مرتدية قميص نوم قصير بفتحة من الأمام كشف عن فخذيها، وعاري من منطقة الصدر، وعلقت: “ما في اسوأ من انك تكون حاس بس خايف تتأكد”.

ولاقت فيديوهاتها رواجا واسعا بين المتابعين الذين تغزلوا بجمالها وسحر إطلالتها، بينما انتقد البعض ظهورها الجريء.

هذا وكانت قد أحيت الفنانة شمس في وقت سابق حفلة صاخبة بمناسبة عيد الحب في بغداد، وحققت فيها نجاحا كبيرا، وكتبت معلقة على الحفل عبر حسابها الشخصي على انستغرام :” من حفله عيد الحب في بغداد مع فرقتي الموسيقيه المبدعين والمجانين، وين ودكم تكون حفلاتي فالصيف بأي دولة؟”