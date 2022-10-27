شكرا لبحثكم عن خبر أسماك انتهت صلاحيتها تصيب مواطنين بالتسمم في الشيخ عثمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسماك تالفة تباع في مديرية الشيخ عثمان بعدن وتسسم طال متعاطيه لعدد من المواطنين

تسبب أكل سمك ثمد تم شراءه اليوم من سوق الشيخ عثمان لحالات تسمم طال عدد من أسر المواطنين في المديرية.

وقال عدد من المواطنين بالشيخ عثمان بالعاصمة عدن أن الأسماك الثمد التي تباع في السوق المركزي تالفة وتباع بأسعار مرتفعة وتسببت في حالات تسمم وتحسس في الجسم وغثيان.

وطالب المواطنون من مكتب الصحة بالمديرية النزول اليومي إلى سوق المديرية لبيع اللحوم وإلدجاج والأسماك وفحصها كون بعض بائعها لايخافون الله بجلب أسماك تعبانه رديئة في الجودة أو عدم حفظ ماتبقى منها في ثلاجات لاتعمل أصاب أغلبها بالتلف.

واختتم المواطنون بالقول يجب مصادرة اي لحوم حمراء أو بيضاء وسمك ردئ ومحاسبة بائعيه وايقافهم من هذا العبث بأرواح الناس.