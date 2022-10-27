فوبيا الأعياد الوطنية.. مليشيا الحوثي توقف مديرة مدرسة في إب على خلفية تنظيم فعالية احتفالية بأعياد الثورة

المنامة - ياسر ابراهيم - أوقفت مليشيا الحوثي مديرة مدرسة بمحافظة إب (وسط اليمن) على خلفية فعالية احتفالية بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، بعد أسبوع من إحالة أخرى للتحقيق لذات الأسباب.



وقالت مصادر تربوية، إن مليشيا الحوثي أوقفت مديرة مجمع "محمد حميد دارس" بمديرية الظهار، الأستاذة "فاطمة حاتم"، على خلفية نشاط أقامته إدارة وطالبات المجمع التربوي بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر.



وأوضحت المصادر أن المليشيا أحالت مديرية المجمع الأستاذة "حاتم" للتحقيق عقب توقيفها، كما هددت ضد المعلمات المشرفات على الحفل بإجراءات عقابية.



وتأتي الحادثة بعد أيام من إحالة مديرة مجمع السعيد التربوي بمديرية الظهار فائزة البعداني للتحقيق وإيقافها عن ممارسة مهامها في إدارة المجمع لذات الأسباب.



وذكرت المصادر أن حالة الخوف والفوبيا تتزايد بشكل يومي في صفوف المليشيا، من الاحتفالات الوطنية التي شهدتها المحافظة منذ ذكرى ثورة 26 سبتمبر وحتى الآن، والتي برزت بشكل علني ومنظم على غير ماك ان معمول به في السنوات الماضية.

