رابطة جرحى تعز تنفي أن تكون دعت لوقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - نفت رابطة جرحى تعز، الأربعاء، أن تكون قد دعت لأي وقفة أو فعالية احتجاجية أمام مبنى المحافظة، ووصفت المزاعم بـ"الادعاء الكاذب".



وقالت الرابطة في بلاغ صحفي وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إنها "طالعت الادعاءات الكاذبة التي تناولتها بعض المواقع والصفحات الإخبارية عن تنفيذ رابطة الجرحى صباح اليوم الأربعاء لوقفة احتجاجية وإغلاق مبنى ديوان عام محافظة تعز".



وأضافت، "إننا ننفي بشكل قاطع أن تكون رابطة جرحى تعز قد دعت لأي فعالية أو وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة ناهيكم عن اقتحام المبنى كما تزعم تلك المواقع الإعلامية المعروفة بكذبها وتبني الحملات المضللة ضد مدينة تعز لخلط الأوراق فيها".



وتابع البلاغ، إن "ما ينفي هذا الادعاء الكاذب أننا لم ننشر أي إعلان أو دعوة لوقفة احتجاجية في صفحتنا الرسمية بالفيسبوك كما نفعل في كل فعالية تنفذها الرابطة".



وأكد أن هذه المزاعم المستهلكة والتي تهدف لخلط الأوراق في تعز والتشويش على نجاحات وتحركات الحملة الأمنية الأخيرة ضد خلايا التفجيرات الإرهابية والمطلوبين أمنيا والتي لاقت تأييدا شعبيا واسعا؛ لن تمر من خلال الافتراء على الجرحى وقضيتهم العادلة التي يعرفون كيف يعبرون عنها وينتصرون لها.



واختتمت الرابطة بلاغها بالقول، "لا ننسى هنا أن نشيد بالوعي الجمعي لأبناء مدينة تعز الذين اكتسبوا مناعة ضد هذه الفبركات والأكاذيب المكررة، كما نهيب بجميع المواقع الإخبارية والصفحات الإعلامية تحري الحقيقة وتلقي المعلومة من مصادرها الرئيسية.

