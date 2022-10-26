مليشيات الحوثي تستدعي المتقاعدين العسكريين في المناطق الخاضعة لها

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت وثيقة عن قيام مليشيات الحوثي المدعومة من إيران باستدعاء المتقاعدين العسكريين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.



وأظهرت الوثيقة التي اطلع عليها "يمن شباب نت"، أن مليشيات الحوثي شكلت 21 لجنة تحت مسمى "لجان التمام والبصمة والصرف لمعاشات منتفعي صندوق التقاعد العسكري".



وتوزعت اللجان الحوثية التي بدأت عملها الأحد 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على محافظات "صنعاء وأمانة العاصمة والمحويت وعمران وصعدة وإب وحجة والحديدة وذمار وريمة".

يأتي ذلك بالتزامن مع فشل جهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة، بعدما قد رفضت المليشيا مقترح المبعوث الأممي هانس غروبدبرغ لتمديد وتوسيع الهدنة، لتشمل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في المناطق الخاضعة للمليشيا، واشترطت صرف رواتب لعناصرها.



والأسبوع الماضي، صعدت مليشيات الحوثي عسكريا بمهاجمة ميناء الضبة النفطي في حضرموت وميناء رضوم في شبوة بطائرات مسيرة مفخخة.



وعقب ذلك حذر مجلس الدفاع الوطني خلال اجتماع له يوم السبت، من أن هذا التصعيد الإرهابي، من شأنه اعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها المليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة.



كما أصدر المجلس قرارا بتصنيف ميليشيات الحوثي "منظمة إرهابية"، وحذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو اي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.

