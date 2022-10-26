الحوثي يستثني محافظة صعدة من خدمة إنترنت " فور جي"

المنامة - ياسر ابراهيم - اعترفت مليشيا الحوثي بقطع خدمة الإنترنت من الجيل الرابع عن محافظة صعدة المعقل الرئيسي للمليشيا المدعومة من إيران.



وقال القيادي الحوثي مسفر النمير الذي يشغل منصب وزير الاتصالات في حكومة الحوثي (الغير معترف بها)، إن قرار قطع خدمة الإنترنت من الجيل الرابع مقطوع عن محافظة صعدة بقرار من السلطة المحلية التابعة لجماعته.



ولم يفصح الوزير الحوثي عن أسباب قطع الاتصالات، لكنها أثارت موجة غضب واسعة من سكان صعدة بما فيهم المنتمين للحوثيين.



يُشار إلى أنه وخلال الأشهر الماضية أعلنت عدد من شركات الاتصالات توفير خدمة الإنترنت من الجيل الرابع، دون أي إضافات لمزودات الإنترنت التي تصل اليمن.



وقطعت شركات الاتصالات مثل يمن موبايل خدمة الجيل الرابع منذ نهاية سبتمبر الماضي وقالت إنه استجابة لقرار وزارة الاتصالات الحوثية.



ويقول سكان من صعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، إن قطع الخدمة له علاقة بصراع داخلي حوثي حيث توفر شركة سبأفون التي استولى عليها القيادي الحوثي صالح الشاعر تغطية قوية لكنها تعمل بالجيل الثاني، ولا يريد أن تنافسه شركة يمن موبايل أو شركة يو العمانية.



بينما يرى آخرون إنه نابع من عقيدة الحوثي التي ترى في خدمة الإنترنت انحرافا وشرا يجب منعه؛ مشيرين إلى أن قياديا حوثيا يدعى الحمران هو من يقف بقوة خلف مسألة قطع الانترنت من الجيل الرابع.



ويشكو سكان صعدة من حظر الحوثي على أبنائها المدارس الخاصة والجامعات والمعاهد وغيرها من الأنشطة التي تنتشر بكثافة في المحافظات الأخرى ويمولها القطاع الخاص.

