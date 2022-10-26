شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام مطار عدن الدولي يتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من شاطرهم أحزانهم بوفاة والده والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

تقدم مدير عام مطار عدن الدولي الاستاذ عبدالرقيب العمري، واخوانه وكل افراد اسرتهم الكريمة، بجزيل الشكر و التقدير لكل من قدم لهم واجب العزاء في مصابهم الجلل بوفاة والدهم الحاج المناضل عبدالقوي العمري، سواء بالمشاركة في الصلاة والدفن في عدن او الحضور الى منزلهم وتحمل مشقة الطريق وعناء السفر او بالحضور و مشاطرتهم العزاء في صالات العزاء بالعاصمة عدن او بالتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشكر العمري كافة قيادة الشرعية وقادة المجلس الانتقالي الجنوبي والقيادات العسكرية والمدنية وقادة قوات التحالف العربي والاخوة في البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، وكل الاخوة الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء المديريات في العاصمة عدن ولحج وابين والضالع، وكل الوجاهات والشخصيات الوطنية والاجتماعية وكل من حضر كلا بصفته واسمه، آملًا من الله ان يجزيهم خير الجزاء وان لا يريهم في اهلهم ومن يحبون اي شر ومكروه.

اخواني لا ننكر بان الصدمة بوفاة والدنا كانت كبيرة والمصاب جلل وخسرنا احد اعمدتنا في هذه الحياة كان لنا أب وأخ و صديق ولكن لا نقول الا ما يرضي ربنا لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار، والحمد لله الذي أعطانا فشكرنا، ثم أخذ منا فصبرنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، لقد كان لمواساتكم جميل الأثر في نفوسنا وفي قلوبنا الموجوعة و الحزينة.

فلكم منا خالص الشكر المقرون بصادق الود والوفاء، سائلين المولى عز وجل بان لا يريكم اي مكروه في اهلكم و من تحبون و أن يجزيكم عنا خير الجزاء. ونسال العلي القدير ان يغفر لفقيدنا و يرحمه و يسكنه فسيح جنانه.

عنهم : مدير عام مطار عدن الدولي الاستاذ عبدالرقيب العمري.