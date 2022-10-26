شكرا لبحثكم عن خبر بقرار جمهوري .. انور كلشات يصبح اصغر رئيس جامعة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( ٢٤ ) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أنور محمد على كلشات رئيسا لجامعة المهرة . وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. وأنور كلشات من مواليد ١٩٨٤م والقرار يجعل منه اصغر رئيس جامعة في اليمن وربما في الوطن العربي.

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